Ancora guasti nelle condotte idriche: altri due giorni senz'acqua a Gela e disagi per gli utenti

A Gela continua l'emergenza idrica. Nel quartiere Macchitella ancora acqua inquinata e vietata per usi potabili

Redazione

21 Giugno 2019 10:46

Siciliacque comunica che giorno 20/06 è stato interrotto il funzionamento della centrale di sollevamento Giardinello (Comiso) per effettuare l'installazione di un nuovo reattore a raggi UV, con conseguente riduzione della fornitura al serbatoio Spinasanta. Il fornitore ha inoltre registrato un guasto all'adduttore San Leo.In attesa di conoscere i tempi di ripristino delle forniture, si comunica che oggi non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nelle zone Caposoprano e Montelungo. Domani 22/06 non sarà possibile effettuare la distribuzione nella zona Spinasanta alta.





