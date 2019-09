Attualita 52

Ancora emergenza idrica a Marianopoli, un altro guasto lungo la condotta: stop all'erogazione

Dopo aver ultimato i lavori di manutenzione, si è registrato un altro guasto e pertanto domani i rubinetti rimarranno a secco

04 Settembre 2019 16:40

Siciliacque comunica che dopo aver ultimato i lavori di manutenzione e dopo aver messo nuovamente in esercizio la rete, si è verificata una nuova rottura della condotta. Sono in corso gli interventi di riparazione e di conseguenza domani 5 settembre non sarà possibile effettuare la distribuzione in tutto il comune.

