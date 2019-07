Attualita 143

Ancora comuni senz'acqua nel nisseno: interruzione al Fanaco, disagi a Delia e Sommatino

Domani Caltaqua procederà ad interrompere l'erogazione idrica proveniente dal Fanaco per eseguire un intervento di manutenzione

Redazione

29 Luglio 2019 12:28

Siciliacque comunica che domani martedì 30 luglio sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco II tratto per eseguire un intervento di rifacimento di un manufatto di scarico ubicato lungo l’acquedotto Madonie Ovest.Nel comune di Delia non ci saranno variazioni alla distribuzione grazie all’utilizzo delle fonti proprie.

Nel comune di Sommatino, invece, domani non sarà possibile effettuare la distribuzione.



