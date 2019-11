Eventi 169

Anche Gela aderisce alla giornata dell'infanzia "Go Blue": la chiesa Madre si tinge di blu

L'iniziativa, promossa in tutto il mondo dall'Unicef, vuole sensibilizzare tutti a garantire i diritti dei bambini

Redazione

20 Novembre 2019 11:58

Anche Gela ha aderito alla giornata mondiale dell’infanzia denominata

“Go blue” promossa a livello internazionale dall’Unicef e accolta

dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Lucio Greco, in

collaborazione con la sede locale dell’Unicef coordinata da Giusy

Ferrera e la Pro Loco Gela presieduta da Fabiola Polara.



I fari blu dalle 18,00 alle 20,00 illumineranno la Chiesa Madre del

salotto della città così come accadrà in tutto il resto del mondo su

iniziativa dell’Unicef che invita ad accendere simbolicamente i

riflettori su un monumento rappresentativo di ogni città del pianeta per

chiedere che per ogni bambino e adolescente, ogni diritto sia garantito

e realizzato.



Oggi 20 Novembre, sarà celebrato un anniversario molto importante: i 30

anni dall’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.



L’iniziativa si ispira ad una più ampia e profonda riflessione su temi

importanti che riguardano il rispetto dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza.





