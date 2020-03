Salute 478

Anche a Sommatino attivato il servizio di consegna farmaci e spesa per anziani o non autosufficienti

I volontari della Croce rossa sono a disposizione anche per la spesa a domicilio a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse

Redazione

16 Marzo 2020 14:17

Sommatino. Attivo da martedì 17 marzo il servizio di consegna dei farmaci a domicilio per i più vulnerabili svolto dai volontari della Croce rossa italiana. In particolare il servizio è rivolto agli over 65 o persone non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura superiore a 37,5°) o sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.“In questa fase di emergenza non dobbiamo dimenticare il valore della solidarietà - dichiara il Sindaco Elisa Carbone - Per questo ci siamo messi subito in contatto con la Croce Rossa per predisporre tutto il necessario. Ringraziamo i volontari di Sommatino ed il Presidente del Comitato di Caltanissetta Nicolò Piave per il grande lavoro svolto in questa fase. Sono questi i momenti in cui l’esistenza di una rete di collaborazione si dimostra di vitale importanza”.

L’utente può attivare la richiesta attraverso il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, sette giorni su sette), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino territorialmente. Oppure può chiamare il Comune di Sommatino al numero 09221649111 e digitare 6 per parlare con la polizia municipale. I volontari opereranno in uniforme per essere riconoscibili. Il servizio di consegna è completamente gratuito.

I volontari della Croce rossa sono a disposizione anche per la spesa a domicilio a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse, a cui è assolutamente raccomandato di non uscire di casa.



Sommatino. Attivo da martedì 17 marzo il servizio di consegna dei farmaci a domicilio per i più vulnerabili svolto dai volontari della Croce rossa italiana. In particolare il servizio è rivolto agli over 65 o persone non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (temperatura superiore a 37,5°) o sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.“In questa fase di emergenza non dobbiamo dimenticare il valore della solidarietà - dichiara il Sindaco Elisa Carbone - Per questo ci siamo messi subito in contatto con la Croce Rossa per predisporre tutto il necessario. Ringraziamo i volontari di Sommatino ed il Presidente del Comitato di Caltanissetta Nicolò Piave per il grande lavoro svolto in questa fase. Sono questi i momenti in cui l’esistenza di una rete di collaborazione si dimostra di vitale importanza”.

L’utente può attivare la richiesta attraverso il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, sette giorni su sette), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino territorialmente. Oppure può chiamare il Comune di Sommatino al numero 09221649111 e digitare 6 per parlare con la polizia municipale. I volontari opereranno in uniforme per essere riconoscibili. Il servizio di consegna è completamente gratuito.

I volontari della Croce rossa sono a disposizione anche per la spesa a domicilio a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse, a cui è assolutamente raccomandato di non uscire di casa.



News Successiva Malattie cardiovascolari e tumori del colon retto: a Sommatino un incontro organizzato dal Rotary

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare