Eventi 169

Anche a Natale la famiglia al primo posto. Gli uomini pensano al partner, le mamme ai figli

E' quanto emerge dall'Osservatorio Compass. Sotto l'albero soprattutto abbigliamento, libri ma anche tecnonologia

Redazione

07 Dicembre 2019 12:03

Anche quest’anno la persona più importante a cui fare il regalo di Natale per gli italiani è il proprio partner (40%), con gli uomini (48%) che si mostrano più “romantici” rispetto alle donne, specialmente le mamme, più propense a far felici i figli (37%). Tra gli under 35 vince sempre la coppia, con il 47% che metterà al centro il partner, anche se molti penseranno ai genitori (23%). Che sia per il compagno di vita, per i bambini o per gli altri famigliari, in media circa metà (176€) del budget totale sarà comunque speso per la persona più importante, nella quasi totalità dei casi per un famigliare. È quanto emerge dall’Osservatorio Compass, società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, dedicato al Natale. Quanto spenderanno gli italiani? In media 322€, in leggero calo rispetto ai 330€ del 2018. La maggior parte spenderà fino a 250€ (46%), ma c’è chi si spingerà oltre, arrivando a spendere tra i 251€ e i 500€ (26%) e tra i 501€ e 750€ (9%). I più fortunati potranno arrivare fino ai 1000€ (4%) o addirittura oltrepassare questa soglia (2%). Oltre metà delle famiglie italiane spenderà, in ogni caso, quanto lo scorso anno (58%), anche se qualcuno potrà permettersi qualche sfizio in più (18%). Aumenta la quota di budget destinata all’elettronica/elettrodomestici e all’abbigliamento, a cui si riserva complessivamente circa il 60% del totale. Cosa vorrebbero trovare sotto l’albero? Per molti italiani questo Natale sarà un’occasione per rinnovare il proprio guardaroba: abbigliamento, calzature e accessori sono sempre tra i regali preferiti (41%), specialmente per gli under 35 (51%). Tanti sperano però di viaggiare e di ricevere in dono dei biglietti aerei (29%), mentre altri vorrebbero un prodotto informatico (23%), prodotti di telefonia (20%) oppure libri e riviste (20%), che fanno gola soprattutto agli over 55 (24%). E cosa regaleranno? Anche qui spiccano abbigliamento, calzature e accessori (46%), che gli italiani amano donare oltre che ricevere. Al secondo posto libri e riviste (23%), seguiti dai prodotti per la cura della persona (20%), dai giochi per bambini (18%) e dai prodotti alimentari (17%). A livello generazionale emergono alcune differenze: tra gli under 35 cresce chi opterà per prodotti per la cura della persona (26%), mentre gli over 55 puntano molto su libri e riviste (29%) e sui prodotti alimentari (23%). Capitolo high-tech: secondo i convenzionati, sarà lo smartphone il prodotto elettronico più acquistato (83%), molto più dei pc/tablet (44%) e dei televisori (42%). Nel 63% dei casi, per l’acquisto di un nuovo telefono si ricorrerà, inoltre, al credito al consumo.

Anche quest’anno la persona più importante a cui fare il regalo di Natale per gli italiani è il proprio partner (40%), con gli uomini (48%) che si mostrano più “romantici” rispetto alle donne, specialmente le mamme, più propense a far felici i figli (37%). Tra gli under 35 vince sempre la coppia, con il 47% che metterà al centro il partner, anche se molti penseranno ai genitori (23%). Che sia per il compagno di vita, per i bambini o per gli altri famigliari, in media circa metà (176€) del budget totale sarà comunque speso per la persona più importante, nella quasi totalità dei casi per un famigliare. È quanto emerge dall’Osservatorio Compass, società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, dedicato al Natale. Quanto spenderanno gli italiani? In media 322€, in leggero calo rispetto ai 330€ del 2018. La maggior parte spenderà fino a 250€ (46%), ma c’è chi si spingerà oltre, arrivando a spendere tra i 251€ e i 500€ (26%) e tra i 501€ e 750€ (9%). I più fortunati potranno arrivare fino ai 1000€ (4%) o addirittura oltrepassare questa soglia (2%). Oltre metà delle famiglie italiane spenderà, in ogni caso, quanto lo scorso anno (58%), anche se qualcuno potrà permettersi qualche sfizio in più (18%). Aumenta la quota di budget destinata all’elettronica/elettrodomestici e all’abbigliamento, a cui si riserva complessivamente circa il 60% del totale. Cosa vorrebbero trovare sotto l’albero? Per molti italiani questo Natale sarà un’occasione per rinnovare il proprio guardaroba: abbigliamento, calzature e accessori sono sempre tra i regali preferiti (41%), specialmente per gli under 35 (51%). Tanti sperano però di viaggiare e di ricevere in dono dei biglietti aerei (29%), mentre altri vorrebbero un prodotto informatico (23%), prodotti di telefonia (20%) oppure libri e riviste (20%), che fanno gola soprattutto agli over 55 (24%). E cosa regaleranno? Anche qui spiccano abbigliamento, calzature e accessori (46%), che gli italiani amano donare oltre che ricevere. Al secondo posto libri e riviste (23%), seguiti dai prodotti per la cura della persona (20%), dai giochi per bambini (18%) e dai prodotti alimentari (17%). A livello generazionale emergono alcune differenze: tra gli under 35 cresce chi opterà per prodotti per la cura della persona (26%), mentre gli over 55 puntano molto su libri e riviste (29%) e sui prodotti alimentari (23%). Capitolo high-tech: secondo i convenzionati, sarà lo smartphone il prodotto elettronico più acquistato (83%), molto più dei pc/tablet (44%) e dei televisori (42%). Nel 63% dei casi, per l’acquisto di un nuovo telefono si ricorrerà, inoltre, al credito al consumo.

News Successiva “La Vergine in ascolto”: l'11 dicembre al Museo Diocesano di Caltanissetta sarà inaugurata la mostra di Natale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare