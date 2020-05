Cronaca 80

Anas Sicilia, lavori di pavimentazione su svincolo Tremonzelli in A19

Saranno chiuse alternativamente le quattro rampe di svincolo

04 Maggio 2020 17:12

A partire da mercoledì 6 maggio, avranno avvio gli interventi di pavimentazione di tutte le rampe dello svincolo di Tremonzelli, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

Le lavorazioni, che comporteranno la chiusura alternata delle rampe, saranno eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 18.



Nel dettaglio, mercoledì 6 maggio sarà chiusa al traffico la rampa di immissione in autostrada in direzione Catania.



Nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio sarà chiusa al traffico la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo.



Lunedì 11 maggio sarà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Catania.



Martedì 12 e mercoledì 13 maggio sarà chiusa, infine, la rampa di immissione in autostrada in direzione Palermo.



Gli svincoli alternativi saranno quelli di Irosa o Scillato, a seconda delle località di provenienza e destinazione finale.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l'emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa).











