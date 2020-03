Attualita 207

Anas, controlli per gli imbarchi verso la Sicilia: mezzi convogliati nell'area di servizio di Rosarno

Nell'area di servizio di Rosarno il personale della Polizia Stradale procede alla verifica della effettiva legittimità degli spostamenti sul territorio regionale calabrese e/o verso gli imbarchi di Villa San Giovanni

Redazione

24 Marzo 2020 16:36

Nell'ambito delle attività finalizzate al contenimento e al contrasto delle diffusione del virus Covid19 promosse dalle ordinanze regionali della Calabria e della Sicilia, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria è stato attivato un presidio lungo l’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione sud, per il controllo delle auto dirette agli imbarchi di Villa San Giovanni.Le ulteriori misure integrative si aggiungono alle attività di controllo già in corso presso gli imbarchi di Villa San Giovanni - coordinate dal Prefetto di Reggio Calabria ed eseguite da Forze dell'ordine, operatori sanitari, Protezione Civile e dall'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni - a seguito delle ordinanze emesse dai presidenti della Regione Calabria e della Regione Siciliana, che hanno disposto limitazioni all’ingresso dei rispettivi territori regionali.

Il traffico veicolare in direzione sud viene convogliato obbligatoriamente nell'Area di Servizio di Rosarno ovest (km 390,100), dove il personale della Polizia Stradale procede alla verifica della effettiva legittimità degli spostamenti sul territorio regionale calabrese e/o verso gli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia.









