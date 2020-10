Politica 352

Amministrative in Sicilia, affluenza alle 19 è del 34,11%: Caltanissetta fanalino di coda

A Caltanissetta si vota in cinque Comuni. Alle 19 aveva votato il 28,41 per cento degli aventi diritto

Redazione

04 Ottobre 2020 20:42

Si attesta al 34,11% l'affluenza alle ore 19 per l'elezione di sindaci e consigli comunali nei comuni andati alle urne oggi in Sicilia. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 23. Alle 12 l'affluenza era dell'11,98%. In provincia di Messina il dato più alto con il 38,02%. Per quanto riguarda le altre province, Agrigento al 32,57%, Caltanissetta al 28,41%, Catania al 34,13%, Enna al 29,84%, Palermo al 34,41%, Ragusa al 37,66%, Siracusa al 37,97% e Trapani al 34,69%.Questi i dati nei due comuni capoluogo in cui si vota in Sicilia: ad Agrigento l'affluenza è del 34,48% mentre a Enna è del 38,68%.



