Politica 200

Amministrative in Sicilia, affluenza alle 12 è dell'11,98%: Caltanissetta la provincia con il dato più basso

Si vota in cinque comuni ed esattamente a Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa e Villalba

Redazione

04 Ottobre 2020 16:20

Si attesta all'11,98% l'affluenza alle ore 12 per l'elezione di sindaci e consigli comunali nei comuni andati alle urne oggi in Sicilia. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 23.Nel Siracusano il dato è più alto rispetto alla media: qui l'affluenza alle 12 si attesta al 15,20%. Nell'Agrigentino l'affluenza è del 11,55%, nel Nisseno del 9,76%, nel Catanese del 10,27%, nell'Ennese del 10,47%, nel Palermitano del 11,28%, nel Ragusano del 14,21%, nel Messinese del 13,25% e nel Trapanese 10,82%.

Questi i dati nei due comuni capoluogo in cui si vota in Sicilia: ad Agrigento l'affluenza è del 13,13% mentre a Enna è del 14,00%.



