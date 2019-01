Politica 106

Amministrative Caltanissetta, si organizza il movimento "Sicilia Vera": Luigi Zagarrio sarà il coordinatore

Il coordinatore di Sicilia Vera Danilo Lo Giudice annuncia che "il Movimento intende essere presente alle prossime elezioni amministrative"

Redazione

28 Gennaio 2019 18:48

Anche in Provincia di Caltanissetta, si sta organizzando in queste settimane il Movimento Politico "Sicilia Vera" fondato da Cateno De Luca ed oggi guidato dal deputato regionale Danilo Lo Giudice.

A coordinare le attività del Movimento è stato chiamato l'ex Assessore del Comune di Caltanissetta Luigi Zagarrio, secondo il quale "Sicilia

Vera si pone l’ambizioso obiettivo di ridare dignità al territorio

nisseno e riconquistare la fiducia dei cittadini, sempre più lontani e

diffidenti nei confronti della politica attiva. Lavoro, politiche

sociali, ambiente, meritocrazia e territorio saranno i nostri pilastri

programmatici attorno ai quali lavoreremo per strutturare il

movimento, aggregando nuovi simpatizzanti e persone che abbiano la voglia di lavorare per il bene del nostro territorio".



E il coordinatore di Sicilia Vera Danilo Lo Giudice annuncia che "il Movimento intende essere presente alle prossime elezioni

amministrative, per offrire uno strumento di partecipazione e

rappresentanza realmente legato alle esigenze del territorio, dei

cittadini e delle imprese."



