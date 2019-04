Politica 238

Amministrative Caltanissetta, Open Politiche Aperte chiude la campagna elettorale con un "Appello finale"

Alla manifestazione interverranno Flavio Fucà, dirigente di VOLT Sicilia e Giacomo Carta, Coordinatore nazionale dei Giovani delle ACLI

23 Aprile 2019 08:21

Venerdì 26 aprile, a partire dalle 18.30 presso la biblioteca Scarabelli a Caltanissetta, il movimento “OPEN politiche aperte” concluderà la campagna elettorale con un “Appello finale” in vista del voto per le amministrative nissene del 28 aprile.Alla manifestazione, introdotta dal responsabile della campagna elettorale di OPEN, Giovanni Bunoni, interverranno: Flavio Fucà, dirigente di VOLT Sicilia e Giacomo Carta, Coordinatore nazionale dei Giovani delle ACLI.

L’incontro si concluderà con l’intervento del candidato sindaco di “OPEN politiche aperte”, Rocco Gumina.

La visione politica di OPEN è fondata da una proposta basata su libertà, coraggio e competenza e avanzata da giovani e adulti che, a partire da estrazioni culturali e sociali diverse, desiderano riaccendere la speranza nel futuro di Caltanissetta.

“OPEN politiche aperte” ritiene che sia giunto il momento di riformare la politica amministrativa nissena attraverso un’idea di città e tramite alcuni interventi concreti in grado di generare una forte discontinuità rispetto al passato. Idea di città presentata nel “Piano concreto per Caltanissetta”.

Per il candidato sindaco di OPEN, Rocco Gumina: «Non abbiamo realizzato accordi per la spartizione o per l’occupazione di posti di potere perché siamo convinti che occorra riformare la politica nissena attraverso una visione libera, coraggiosa, competente e realmente innovativa tanto nel progetto quanto nei suoi interpreti. Pertanto, chiediamo agli elettori il sostegno ad una proposta politica in grado di rinnovare la classe dirigente nissena».







