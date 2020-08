Cronaca 650

Ammazza il padre con 23 coltellate: ventenne arrestato nel messinese con l'accusa di omicidio

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri tutto sarebbe maturato a causa di dissidi tra padre e figlio.

29 Agosto 2020 11:07

Ancora un accoltellamento tra le mura domestiche in Sicilia. Un uomo di 59 anni M.P. è stato ucciso nella notte intorno alla 4 in un’abitazione di Spadafora, in provincia di Messina, e il figlio ventenne è stato arrestato per omicidio.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri tutto sarebbe maturato a causa di dissidi tra padre e figlio. In particolare di notte, armato di un coltello, il giovane avrebbe aggredito nel sonno il padre colpendolo con 23 coltellate. L’uomo ha provato a difendersi ingaggiando una colluttazione con il figlio prima di cadere a terra esanime.

I carabinieri sono intervenuti anche con l’ausilio del personale di un’ambulanza del 118 ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 59enne originario di Messina, residente nel comune di Spadafora con la convivente e i due figli, di 20 e 17 anni. I carabinieri hanno fermato il figlio M.G., di 20 anni della vittima sospettato dell’omicidio del padre risalendo alla possibile dinamica del delitto.

Il ragazzo è stato arrestato per il reato di omicidio e trattenuto presso la Compagnia Carabinieri di Milazzo per il prosieguo delle indagini.



