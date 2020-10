Attualita 346

Amianto, la miniera "Bosco" di Milena non sarà utilizzata come sede di stoccaggio: si va verso altre scelte

L'assessore regionale all'Ambiente Toto Cordaro, dopo avere ascoltato le ragioni della comunità locale, sta rielaborando altre scelte

Redazione

30 Ottobre 2020 20:17

La miniera “Bosco” di Milena, in provincia di Caltanissetta, potrebbe non essere più sede dello stoccaggio dell'amianto. L'assessore regionale all'Ambiente Toto Cordaro, dopo avere ascoltato le ragioni della comunità locale, ha infatti disposto un rapido riesame della proposta del sito nel Comune Nisseno, avanzata dai tecnici della Protezione civile. La decisione dell’assessore è stata presa d'intesa con il presidente della Regione Nello Musumeci, che sta seguendo personalmente le fasi del varo del Piano regionale dell'amianto, arrivato dopo un'attesa di 28 anni.«Troveremo una soluzione ragionevole - spiega Cordaro – che garantisca lo smaltimento dell'amianto in Sicilia, guardando, da un verso, alla necessaria tutela dell'ambiente, dall'altro al rispetto delle peculiarità dei territori».



