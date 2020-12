Attualita 249

Amianto killer, il sindaco di Caltanissetta: "Al centro della Sicilia non lo vogliamo. Difenderemo il nostro territorio"

Il sindaco Roberto Gambino ha convocato una conferenza dei sindaci per domani per adottare misure contro il provvedimento

Redazione

23 Dicembre 2020 11:12

"Non vogliamo l'amianto al centro Sicilia". E' quanto ha affermato il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. "Ho convocato - ha aggiunto il primo cittadino - per domani la conferenza dei Sindaci per la sanità pubblica per difendere il nostro territorio da questo piano scellerato che prevede lo stoccaggio, loro dicono temporaneo dell'amianto nelle nostre miniere. Noi nelle miniere ci vogliamo portare i turisti non mettere i rifiuti. Siamo stati sentiti in commissione ambiente all'Ars è stata una passerella inutile, sentiti ma non ascoltati il parere di noi sindaci per il governo regionale conta pochissimo, ma noi siamo la nostra gente. Il piano loro se lo sono approvato lo stesso a discapito vostro e nostro. Ma difenderemo le nostre terre anche con il nostro corpo se sarà necessario. Dal rispetto per l'ambiente passa lo sviluppo del territorio. Questa noi sindaci non gliela facciamo passare".

