Ambulante di frutta e verdura con il reddito di cittadinanza: l'Inps revoca il sussidio

Era percettore del sussidio dall'aprile del 2019 e non aveva mai dichiarato l’inizio di alcuna attività all'Inps entro il termine dei 30 giorni previsto dal Decreto

Redazione

08 Gennaio 2020 15:07

Vendeva abusivamente frutta e verdura per strada e percepiva il reddito di cittadinanza. L'uomo di Bagheria è stato così denunciato dalla Guardia di Finanza all’Autorità Giudiziaria.

Era percettore del sussidio dall'aprile del 2019 e non aveva mai dichiarato l’inizio di alcuna attività all'Inps entro il termine dei 30 giorni previsto dal Decreto che ha istituito il Reddito di cittadinanza. Oltre alla denuncia, gli è stata bloccata la carta prepagata e la merce detenuta è stata sequestrata e donata ad associazioni caritatevoli del territorio.

Sono state immediatamente avviate, da parte dell'Inps, le operazioni per la revoca o decadenza del beneficio ed il recupero dell’indebito.





