Ambiente, agricoltura, turismo e beni culturali: al via a Mussomeli corsi di formazione gratuiti

Si tratta di percorsi formativi dedicati agli aspiranti imprenditori o ai professionisti realizzati in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario D10

Redazione

13 Giugno 2019 10:59

Eventi di formazione gratuiti, dedicati agli aspiranti imprenditori o ai professionisti che intendono migliorare la propria capacità di fare impresa, residenti nei comuni del Distretto D10 (Mussomeli, Acquaviva, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba). Questa l'opportunità offerta dai “Training Days”, realizzati nell'ambito del Progetto per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e organizzati dai Consorzi Solidalia e Mestieri Sicilia in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario D10.Con il supporto di esperti i partecipanti apprenderanno importanti nozioni, norme, agevolazioni e strategie sulle seguenti aree lavorative:ambiente, agricoltura, turismo e fruizione dei beni culturali e innovazione tecnologica.

Fra le tematiche affrontate: l'autoimprenditorialità: i pro e i contro di una scelta; le diverse forme di impresa; la Cooperazione; la creazione di un Business Plan; il reperimento delle risorse finanziarie per realizzare l’idea imprenditoriale. Inoltre si terranno incontri con imprenditori esperti per approfondire le varie case history aziendali.

Per partecipare agli eventi formativi, che si terranno a Mussomeli da luglio ad ottobre 2019 in date ancora da definire, basta compilare un modello e inviarlo entro il 5 luglio 2019. I partecipanti saranno contattati per avviare la training experience nella business area prescelta.



