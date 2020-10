Attualita 75

Amazon, oltre 19 mila dipendenti contagiati dal Coronavirus: vengono effettuati 50 mila test al giorno

Amazon ha tenuto a sottolineare come 19.816 test positivi su 1,3 milioni di dipendenti rappresentano un tasso d’infenzione più basso delle attese

Redazione

02 Ottobre 2020 12:59

Sono oltre 19 mila i dipendenti Amazon contagiati dal Covid-19. Lo ha reso noto la società di Jeff Bezos divulgando per la prima volta i dati sui casi di coronavirus tra i suoi dipendenti in prima linea durante la pandemia.Amazon ha tenuto a sottolineare come 19.816 test positivi su 1,3 milioni di dipendenti rappresentano un tasso d’infenzione più basso delle attese del 42% se paragonato al tasso generale della popolazione Usa. Il colosso dell’e-commerce si è impegnato ad effettuare 50.000 test al giorno nei suoi 650 impianti entro novembre.



