Amanti dell'Alfa Romeo, domenica a Caltanissetta un raduno di veicoli storici e moderni

L'iniziativa è a cura del club "Ugo Sivocci". Sarà presente il nipote del celeberrimo pilota degli anni '20, Giorgio

Redazione

09 Ottobre 2019 15:05

ccasione imperdibile per tutti gli amanti del marchio “Alfa Romeo”: il Club Alfa Romeo “Ugo Sivocci” (club in pochi mesi riconosciuto da FCA Heritage”) domenica 13 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 organizzerà, grazie al patrocinio del comune di Caltanissetta, un raduno di veicoli storici e moderni Alfa Romeo in Corso Umberto (area pedonale). Illustre ospite presente: “Giorgio Sivocci” nipote diretto del celeberrimo pilota degli anni ’20 “Ugo Sivocci” mentore del Quadrifoglio e vittorioso alla Targa Florio nel 1923 (prima vittoria in campo internazionale dell’Alfa Romeo). Gli sportivi avranno occasione di incontrarlo e ripercorrere la nascita del Quadrifoglio grazie al nonno Ugo che oggi vediamo nelle Alfa romeo più sportive.Altra personalità presente Michele Nullo archivista e profondo conoscitore della storia della Targa Florio.

Sarà presente anche il Presidente onorario del Club- il “Preside Volante” Nino Vaccarella. Gli equipaggi partecipanti al raduno successivamente si recheranno presso “Villa Flora Relais” per il pranzo sociale durante il quale si presenterà il primo Calendario 2020 del club in tiratura limitata di soli 100 pezzi.

Grazie alla collaborazione tra il Club e l’IISS “Mottura il triennio ad indirizzo Meccanica e meccatronica lunedì 14 ottobre avranno la possibilità di incontrare il Dott. Marco Fazio FCA Historical Services Manager e Club Coordination, Giorgio Sivocci e Michele Nullo per una lezione su “Alfa Romeo, la nascita del quadrifoglio”. Si ringrazia il Dirigente scolastico Prof. Ssa Laura Zurli per la disponibilità.





