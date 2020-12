Attualita 206

Al via a Gela un progetto educativo domiciliare, Greco: "Offriamo sostegno ai bambini e alle famiglie"

Il Comune invita chi è in possesso dei titoli, ad inviare il proprio curriculum alle cooperative accreditate

Redazione

05 Dicembre 2020 15:40

Il Sindaco Lucio Greco e l'assessore ai Servizi Sociali Nadia Gnoffo annunciano l’avvio del progetto di educativa domiciliare rivolto ai minori attraverso un servizio che, con l’impegno di personale specializzato, offrirà loro supporto didattico e spazi di educazione socio- affettiva ed espressiva. Un servizio che è stato già affidato alle cooperative sociali accreditate e che entra ora nella fase della concretizzazione, mediante l'impegno sul campo di operatori laureati in scienze dell’educazione e/o della formazione, in pedagogia o in possesso di titoli equipollenti.Anche se non c'è alcuna scadenza, Greco e Gnoffo invitano sin da ora quanti in possesso di questi titoli, e che vogliano candidarsi, ad inviare il proprio CV tramite mail o pec alle cooperative Iside, Anchise, La Valle Verde, San Francesco SCS, Nido d'Argento, Azione Sociale ed Euroservice SCS. “E' un progetto sociale in cui crediamo molto – affermano i due amministratori – perchè pensiamo possa davvero determinare un miglioramento delle condizioni di vita dei minori e dell’intero nucleo familiare con un servizio che, pur mettendo al centro il bambino e le sue esigenze di attività extra scolastiche, offre anche un sostegno alla famiglia. Per questo, lanciamo un appello a tutti coloro che sono in possesso dei titoli di studio elencati sopra o altri equipollenti, affinchè si mettano in contatto telefonicamente con le cooperative o mandino direttamente il CV. Ci teniamo a coinvolgere in questo progetto tutti i giovani laureati e specializzati, che spesso non conoscono queste realtà e queste occasioni di lavoro. Stiamo avviando tanti progetti e, fedeli alla logica della trasparenza, è nostra intenzione offrire loro questa opportunità, nel pieno rispetto della meritocrazia e lontani anni luce da quelle politiche clientelari che tante volte hanno escluso dal mondo del lavoro giovani che avrebbero meritato ben altre occasioni”.





