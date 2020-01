Eventi 113

Alunni della 4 E dell'istituto "Rodari" di Caltanissetta alla scoperta del ciclo dell'acqua

Un "viaggio" lungo tutto il percorso che ogni giorno l’acqua compie dai grandi invasi e serbatoi di accumulo sino ai rubinetti di casa

Redazione

22 Gennaio 2020 10:49

La “sfida” è quella lanciata ormai diversi anni fa da Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, e da allora portata avanti con tenacia, costanza e convinzione: puntare sui più piccoli per costruire nuovi modelli di educazione all’uso consapevole delle risorse idriche. E’ in quest’ambito che gli scolari della 4. E dell’Istituto “Rodari” di Caltanissetta, guidati dall’insegnante Anna Gagliano, hanno analizzato le varie fasi del ciclo dell’acqua. Un “viaggio” - evidentemente a misura di bambino - lungo tutto il percorso che ogni giorno l’acqua compie dai grandi invasi e serbatoi di accumulo sino ai rubinetti di casa passando attraverso migliaia di chilometri di condotte e venendo sottoposta a numerosi controlli, interni ma anche da parte dell’Autorità sanitaria, per verificarne la qualità.

Fedele compagno di banco dei piccoli esploratori nel “pianeta-acqua” è stato il Quaderno realizzato da Caltaqua nell’ambito delle iniziative programmate per l’area “CaltaquaCampus“ creata per dare organicità ai diversi interventi del Gestore del servizio idrico integrato che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione. Si tratta di una pubblicazione nella quale nozioni basilari, utili informazioni e suggerimenti finalizzati all’individuazione di atteggiamenti virtuosi legati al risparmio idrico, ad un uso consapevole dell’acqua e consequenziale riduzione degli sprechi, si alternano a giochi di abilità mentale e a pagine bianche da utilizzare per esprimere le proprie sensazioni e riflessioni. Uno strumento complementare e di ausilio alla didattica regolare messo a punto per aiutare gli scolari di oggi ad essere domani adulti informati e responsabili.



