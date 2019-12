Cronaca 129

All'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta arrivano le nuove sedie a rotelle: per usarle servirà il gettone

Un sistema studiato e messo a punto dall'Asp Caltanissetta con diverse finalità

Rita Cinardi

26 Dicembre 2019 12:36

Sono arrivate questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia le nuove sedie a rotelle. Per utilizzarle servirà un gettone. Chi ne avrà bisogno infatti dovrà fornire la proprià carta d'identità, dopodiché un addetto rilascerà un gettone. Quest'ultimo dovrà essere restituito quando gli utenti rimetteranno la sedia a rotelle al proprio posto. Un sistema studiato e messo a punto dall'Asp Caltanissetta con diverse finalità. La prima è quella di dare la possibilità a tutti quelli che ne hanno bisogno di avere una sedia a rotelle, fare in modo che queste rimangano ordinate e reperibili sempre allo stesso posto, e infine evitare che vengano rubate. Con l'inserimento di un euro, infatti, così come avviene per i carrelli della spesa, si correva il rischio che le sedie potessero essere portate via. Cosa che sarà evitata grazie al rilascio del documento di identità. (Foto Seguo News)

