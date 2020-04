Salute 131

All'ospedale di Mazzarino effettuate nella sola giornata di oggi 27 donazioni di sangue

Il Sindaco Vincenzo Marino ha fatto visita all’Unità di Raccolta ringraziando gli operatori ed i donatori per il gesto

Redazione

19 Aprile 2020 20:35

Nella giornata di oggi, nonostante in questo momento tutte le regioni stanno segnalando una riduzione delle donazioni, a Mazzarino sono state effettuate, presso il P.O. Santo Stefano, 27 donazioni di sangue intero.

Il Sindaco Vincenzo Marino ha fatto visita all’Unità di Raccolta ringraziando gli operatori ed i donatori per il gesto.

La sezione di Mazzarino dell’Associazione FIDAS Gela fornisce ai donatori, già in fase di convocazione, adeguata informazione, anche al fine di evitare gli accessi alla donazione in presenza di sintomi associabili a infezioni respiratorie, ivi compresa l’infezione da SARS-CoV-2, così come concordato con i Medici della UOC Medicina Trasfusionale del P.O. Sant’Elia (Dr. Maurizio Caponera, Dr. Lorenzo Tripoli e Dr. Benedetto Trobia).

Un sentito ringraziamento per quanto sopra è rivolto a quest’ultimo ed al CPS Infermiere Salvatore Legname, operatori instancabili dell’Unità di Raccolta Ospedaliera, al Sig. Luciano Lanzarone, Responsabile della sezione FIDAS di Mazzarino, al Dr. Maurizio Caponera, Direttore della UOC Medicina Trasfusionale del P.O. Sant’Elia ed alla Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta.

