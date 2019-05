Sport 317

All'Ipsia "Galilei" di Caltanissetta si conclude il progetto "Nuoto per tutti" dedicato ai ragazzi disabili

"I ragazzi e le ragazze – spiega Giuseppe Giulio Catalano, docente di sostegno e responsabile del progetto – hanno imparato a interagire tra loro attraverso il gioco"

Redazione

31 Maggio 2019 10:00

Si è concluso in questi giorni il progetto “Nuoto per tutti” che ha visto coinvolti gli studenti e le studentesse disabili dell'Ipsia “Galileo Galilei” di Caltanissetta, di cui è dirigente scolastico Loredana Schillaci.L'attività progettuale, che è partita lo scorso mese di gennaio e si è svolta presso la piscina comunale di via Rochester, ha previsto lo svolgimento per gli undici alunni e alunne disabili del Galilei di una lezione a settimana di attività acquatica con l'obiettivo di stimolare l'acquisizione di abilità motorie e affrontare l'ambiente acquatico in maniera corretta, cercando di dominare le paure e gestire le emozioni.

“I ragazzi e le ragazze – spiega Giuseppe Giulio Catalano, docente di sostegno e responsabile del progetto – hanno imparato a interagire tra loro attraverso il gioco, utilizzando la comunicazione corporea oltre che verbale. I risultati emersi hanno portato all'acquisizione di un buon livello di acquaticità della maggior parte del gruppo degli studenti/esse”.

“Oltre all'attività acquatica – conclude Catalano – sono stati proposti giochi di tipo cognitivo per migliorare nel contempo la relazione tra allievi/e e istruttori e la verbalizzazione”.

Gli altri docenti di sostegno dell'Ipsia che hanno collaborato all'attuazione del progetto, sono stati: Sabrina Caltabiano, Lina Frattallone, Salvatore Mastrosimone, Francesca Mulè; mentre gli assistenti che hanno supportato gli alunni/e nei loro bisogni e necessità in piscina, sono stati: Salvatore Lauricella e Giovanna Limuti.





