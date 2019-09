Cronaca 181

Allevamento lager a Nocera Inferiore: 17 chihuahua salvati dai carabinieri

I 17 Chihuahua, tra cui due cuccioli, non avevano acqua e cibo puliti ed erano detenuti in spazi angusti, sporchi e privi di un riciclo adeguato dell’aria

06 Settembre 2019 08:52

NOCERA INFERIORE. Vivevano ammassati in piccolissimi boxe in condizioni igieniche pessime. Una sofferenza per i 17 cani chihuahua sequestrati dai carabinieri forestali in un allevamento abusivo a Nocera Inferiore. I militari sono entrati in azione grazie a una serie di segnalazioni e hanno scoperto un'impressionante serie di illeciti. Oltre ai carabinieri forestali, davanti all'allevamento si sono presentati anche i veterinari dell’Asl di Salerno dell’ Unità Operativa Randagismo e Benessere Animale d’Affezione. Pochi secondi sono bastati per capire che qualcosa non andava.

I 17 Chihuahua, tra cui due cuccioli, non avevano acqua e cibo puliti ed erano detenuti in spazi angusti, sporchi e privi di un riciclo adeguato dell’aria. Insomma un canile lager situato in via Cicalesi, in piena zona urbana. Il proprietario è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali; i cani sono stati invece sequestrati ed affidati ad Associazione Zoofila che si occuperà provvisoriamente della cura degli animali.



