Allerta meteo: piogge al Sud tra lunedì 4 e martedì 5 febbraio, rischio alluvioni in Sicilia e Calabria

Dalla metà della prossima settimana, la situazione migliorerà definitivamente anche al Sud

Redazione

03 Febbraio 2019 14:39

Scatta l’allarme maltempo anche per il Sud Italia, e in modo particolare per l’estremo Sud: Calabria e Sicilia rischiano pesanti alluvioni tra Lunedì 4 e Martedì 5 Febbraio quando dallo Jonio arriveranno violenti temporali con piogge torrenziali senza freddo. Diluvierà anche in montagna, e ingenti quantità di acqua si riverseranno improvvisamente a valle. Il clima mite di queste ore, con lo scirocco che ha fatto impennare le temperature addirittura fino a +26°C in Sicilia, +23°C in Calabria e +22°C in Campania, verrà sostituito da uno scenario simil-tropicale per le piogge tropicali che per oltre 24 ore, dal pomeriggio di Lunedì fino alla serata di Martedì (ma poi, seppur in modo più blando, continuerà a piovere anche Mercoledì 6) pur con temperature superiori alle medie del periodo (nevicherà soltanto oltre i 1.800/1.900 metri di quota, sulle vette più alte degli Appennini).C’è preoccupazione per le piogge che, secondo le ultime stime dei modelli, si concentreranno nelle zone joniche tra Crotone e Siracusa scaricando al suolo oltre 300mm di pioggia, con pesantissime conseguenze sui territori. Si potranno ripetere, quindi, i disastrosi scenari che in queste ore stanno caratterizzando con gravi problematiche la vita di migliaia di persone nelle Regioni del Centro/Nord, flagellate dalla Sciroccata che facendo aumentare oltremisura le temperature sta innescando una grande mole di energia atmosferica foriera di forte maltempo su tutta l’area Mediterranea centrale.



Dalla metà della prossima settimana, la situazione migliorerà definitivamente anche al Sud (al Nord, invece, già da Lunedì tornerà a splendere il sole) grazie all’Anticiclone delle Azzorre che garantirà un lungo periodo di bel tempo e clima mite in tutto il Paese.

