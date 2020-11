Attualita 321

Allerta meteo a Gela diramata dalla Protezione Civile: massima attenzione oggi dalle 18.30 alle 20.30

Il Comune di Gela ha diramato un'allerta meteo proprio per oggi pomeriggio (sabato 28 novembre)

Redazione

28 Novembre 2020 16:32

Si raccomanda: di prestare attenzione e di limitare attività all’aperto e spostamenti; di fare attenzione e non sostare in auto o a piedi nei pressi di strutture temporanee, strutture pericolanti e di alberature; di fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall'alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.); di spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo di allerta.

Si raccomanda: di prestare attenzione e di limitare attività all’aperto e spostamenti; di fare attenzione e non sostare in auto o a piedi nei pressi di strutture temporanee, strutture pericolanti e di alberature; di fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall'alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.); di spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo di allerta.

News Successiva Le scuole a Gela rimarranno chiuse fino al 2 dicembre, misure restrittive prorogate: si contano oltre 700 contagi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare