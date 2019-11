Cronaca 3623

Allerta meteo a Caltanissetta: potenziate pattuglie e mezzi in dotazione alle forze dell'ordine

La prefettura invita gli automobilisti ad evitare gli spostamenti superflui, evitando le zone a rischio ed a mettersi in movimento solo per necessità

19 Novembre 2019 14:46

Nella mattinata odierna, alle ore 12, si è tenuta presso questa Prefettura una riunione urgente del C.O.V. - Comitato Operativo della Viabilità, alla presenza dei Rappresentanti delle FF.OO. e degli enti proprietari di strade, per un’analisi delle procedure di coordinamento delle componenti istituzionali chiamate a fronteggiare eventuali situazioni emergenziali della viabilità della provincia nissena connesse alle condizioni metereologiche avverse manifestatesi nella mattinata nell’intero ambito provinciale.Nella circostanza, nel richiamare le vigenti pianificazioni di protezione civile già collaudate in situazioni analoghe a quella odierna, è stata confermata la validità di costanti flussi comunicativi per l’ottimale funzionamento dei soccorsi.

È stata riservata, altresì, una particolare attenzione agli interventi da attuare per garantire condizioni di sicurezza della viabilità provinciale, soprattutto delle strutture di prioritario interesse pubblico quali quelle sanitarie, gli uffici pubblici di interesse strategico nonché le aziende erogatrici dei servizi pubblici essenziali.

Le Forze di Polizia territoriali hanno assicurato di aver incrementato le pattuglie ed i mezzi in dotazione per vigilare sull’andamento della circolazione stradale lungo le arterie di maggiore affluenza e transito.

Nel corso di un ampio approfondimento sulle condizioni viarie della provincia, non sono state evidenziate situazioni di particolare criticità per l’adozione di eventuali interdizioni alla circolazione conseguenti alle anzidette condizioni metereologiche, condividendosi comunque che eventuali criticità sopravvenute sulla rete viaria saranno oggetto di una rinnovata valutazione da parte del Comitato istituito presso questa Prefettura così da scongiurare disagi all’utenza.

I rappresentanti delle citate componenti istituzionali hanno assicurato che verrà posta in essere nell’immediato ogni utile iniziativa per invitare gli automobilisti ad evitare gli spostamenti superflui, evitando le zone a rischio ed a mettersi in movimento solo per necessità e di tenersi informatici circa le condizioni di viabilità.



