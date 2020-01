Cronaca 11854

Mussomeli. All'ennesimo rifiuto, lui fa una strage: spara all'ex compagna e alla figlia di lei, poi si uccide

Sarebbe stato l'ennesimo rifiuto a riallacciare la relazione da parte della donna a scatenare la furia omicida di Michele Noto: lui non si sarebbe mai rassegnato

31 Gennaio 2020 09:39

Sarebbe stato l'ennesimo rifiuto a riallacciare la relazione da parte della donna a scatenare la furia omicida di Michele Noto: lui non si sarebbe mai rassegnato, una vera e propria ossessione sfociata nella notte nel duplice delitto. L'uomo è entrato nell'appartamento dove si trovavano le due donne e dopo un'accesa discussione ha ucciso prima Rosalia Mifsud e poi la figlia Monica. Poi ha rivolto la pistola contro se stesso uccidendosi. Quella pistola era regolarmente detenuta, l'uomo, amante della palestra e delle armi, aveva un regolare porto d'armi sportivo. Noto lavorava saltuariamente con le onoranze funebri e a quanto pare non aveva mai avuto alcun precedente. Adesso i militari del comando provinciale di Caltanissetta stanno ricostruendo l'intera vicenda e le ultime fasi della tragedia. Sembrerebbe che lei non avesse mai sporto denuncia per molestie. Sul luogo dell'omicidio un cuscino che forse l'uomo avrebbe usato per silenziare i colpi.

Uccide la ex e la figlia di lei e poi si toglie la vita. Il sindaco di Mussomeli: "La comunità sconvolta, proclamerò il lutto cittadino"

