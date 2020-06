Attualita 132

Il mare delle Eolie continua a dare spettacolo con delfini, capodogli e tartarughe

"E' stato uno spettacolo davvero emozionante", ha raccontato Roberto Li Donni, che era al timone dell'imbarcazione

Redazione

22 Giugno 2020 07:48

Alle Eolie tornano i primi turisti e i primi yacht, dopo il lockdown, ma il vero spettacolo è il ritorno di capodogli e delfini in mare. Al largo di Lipari alcuni diportisti si sono imbattuti con le loro barche in un branco di capodogli, scatenando meraviglia, divertimento e un po' di paura. "E' stato uno spettacolo davvero emozionante", ha raccontato Roberto Li Donni, che era al timone dell'imbarcazione. Al largo di Filicudi danno invece spettacolo i delfini, che si divertono a saltare fuori dall'acqua o a "scortare" le imbarcazioni. Nel mare eoliano sono protagoniste anche le tartarughe caretta caretta. Alcune sono rimaste ferite e sono state soccorse. Una, che aveva un grosso amo nell'esofago, è stata operata dalla veterinaria Laura Gulotta e dopo un mese di riabilitazione, nel centro di Filicudi è stata rimessa in mare dalla Guardia costiera. Un'altra tartaruga è stata recuperata dopo essere rimasta intrappolata in una rete da pesca, con una pinna amputata. (ANSA).



