Cronaca 1314

Allarme in India per un nuovo morbo: un morto e 300 persone in ospedale, ma non è Covid

Vomitano, hanno gli occhi che bruciano, svengono e soffrono di crisi epilettiche

Redazione

07 Dicembre 2020 18:25

«I pazienti mostrano un'ampia gamma di sintomi: vomitano, hanno gli occhi che bruciano, svengono e soffrono di crisi epilettiche. Non si tratta di Covid». È quanto spiegano medici al quotidiano The Indian Express. Allarme in India per un nuovo morbo che sta colpendo un'area abbastanza vasta del Paese. Una persona ha perso la vita e quasi trecento, tra cui decine di bambini, sono state ricoverate in ospedale ad Eruru, nello stato dell'Andhra Pradesh, nel sud dell'India, durante il fine settimana, vittime di un'infezione di cui i medici non comprendono l'origine. Il Covid ha colpito duramente lo stato, che è il terzo più toccato del paese, con oltre 800mila positivi, ma il ministro alla Salute Alla Kali Krishna Srinivas ha fatto sapere in una nota che tutti gli ospedalizzati risultano negativi al coronavirus.

