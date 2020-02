Cronaca 432

All'aeroporto di Palermo controllo della temperatura anche per i passeggeri provenienti da Fiumicino

L段ndicazione arriva dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, alla conclusione dell段ncontro di ieri con le società di gestione degli aeroporti

11 Febbraio 2020 10:50

Dopo l’attività di screening della temperatura corporea per passeggeri in arrivo con i voli internazionali, da ieri sera, all’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, i tecnici del ministero della Salute e della Croce Rossa Italiana estenderanno i controlli anche ai passeggeri dei voli nazionali provenienti da Roma Fiumicino. Come da prassi, saranno utilizzati i termometri laser, mentre sono state avviate le procedure per l’acquisto dei termoscanner.



