Alla Strata 'a Foglia di Caltanissetta "Tuttu u munnu è Paisi": un evento che abbraccia le diverse culture

03 Luglio 2019 10:29

“Tuttu u munnu è Paisi”, evento che si svolgerà domani, giovedì 4 luglio, nasce da un’idea di Alfonso Grillo, Cristina M. Russotto e Marta Bannò, per promuovere lo sviluppo di una cittadinanza multietnica e la valorizzazione della Strata ‘a Foglia già luogo d’incontro di persone, di storie e culture. L’evento ha visto il coinvolgimento di “PassoPasso …. Insieme”, comitato costituito da commercianti, artigiani, professionisti, associazioni e cittadini, che ha collaborato nell’organizzazione di attività che si svolgeranno durante l’evento.In tal contesto multiculturale, insieme ai commercianti della strada ‘a foglia, si costruisce l’iniziativa ‘TUTTU U MUNNU È PAISI’ che vuole essere un Festival delle Culture: una giornata interamente dedicata all’incontro delle varie etnie presenti nel territorio nisseno. Tale iniziativa ha dunque come obiettivo la promozione di un’educazione interculturale che sia in grado di attivare processi di integrazione tra tutti gli abitanti del territorio, al fine di sensibilizzare la conoscenza e il rispetto della diversità, intese come risorsa, arricchimento, scambio e condivisione con l’altro.

La manifestazione si svolgerà dalla Piazza Grazia lungo tutta la Strata ‘a Foglia dalle ore 16:30 in poi.

L’evento prevede estemporanea d’arte, mostra fotografica, laboratorio ludico per bambini, aperitivo multietnico, degustazione piatti tipici, stand espositivi rappresentanti delle varie culture, musica e balli multietnici.

Dalle ore 20:00 l’evento, sarà in diretta su radio amore nella trasmissione Cumu Veni s’Ascunta.



