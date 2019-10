Eventi 99

Alla scoperta di Sutera e Montedoro, turisti da tutta la Sicilia in visita tra musei e vallate

L'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto per promuovere il turismo territoriale nel cuore del nisseno

Redazione

15 Ottobre 2019 15:39

Nella giornata di Domenica si è svolto il percorso "Rocca spaccata scopre la Luna". Ennesimo successo del tour tra Sutera e Montedoro nell'ambito del progetto di turismo territoriale promosso dall'associazione Stargeo di Montedoro e l'associazione G.O.D. di Sutera. Turisti provenienti da tutta la Sicilia e non solo, hanno preso parte al percorso di trekking sulle montagne di uno dei borghi più belli di Italia per poi vistare il Museo etnoantropologico di Sutera e continuare fino a Montedoro dove hanno avuto la possibilità di assistere al classico percorso di "Ciaula scopre la Luna". Le parole di Giuseppe Glaviano "le due realtà dell'entroterra siciliano si stanno spendendo per la promozione di un turismo alternativo nel cuore del Nisseno e i risultati sono dalla nostra parte. L'impegno che abbiamo preso non è rivolto solo alle nostre piccole comunità ma anche a tutte quelle realtà turistiche, naturali ed enogastronomiche che ogni comune delle province di Caltanissetta, Agrigento e Enna possiede".

