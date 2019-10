Attualita 117

Alla Prefettura di Caltanissetta attivo lo sportello per il "Supporto ai Comuni nello Scouting dei Fondi Europei e Gestione dei Progetti"

Il team di esperti individuato dalla società aggiudicataria del servizio forniràattività di consulenza specialistica, supporto ed orientamento informativo ai Comuni della Provincia

14 Ottobre 2019

Attivo presso la Prefettura, dallo scorso 7 ottobre, lo sportello informativo per gli Enti Locali che intendano usufruire del supporto tecnico nella ricerca delle fonti di finanziamento della politica di coesione, nonché nella gestione, attuazione e monitoraggio dei progetti già finanziati.Lo sportello sarà apertotutti i mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e tutti i giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e saranno, inoltre, realizzate specifiche sessioni formative rivolte al personale degli Enti Locali.

La predetta attività si inserisce nel progetto “Supporto ai Comuni nello Scouting dei Fondi Europei e Gestione dei Progetti” finanziato in favore di questa Prefettura nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Legalità 2014 – 2020 e aggiudicato alla società “Ernest & Young S.p.a.”.

Il team di esperti individuato dalla società aggiudicataria del servizio forniràattività di consulenza specialistica, supporto ed orientamento informativo ai Comuni della Provincia con particolare riguardo all’analisi delle esigenze dell’Amministrazione locale in termini di fabbisogni prioritari del territorio di riferimento ed individuazione delle più adeguate fonti di finanziamento disponibili per soddisfare in tutto o in parte il fabbisogno rappresentato, con riferimento anche ai bandi in corso o in uscita.

Lo sportello fornirà, altresì, supporto nella risoluzione di dubbi e criticità e nell’individuazione delle azioni necessarie per garantire lo svolgimento, l’attuazione e la conclusione degli interventi., al fine di massimizzare l’efficacia dei finanziamenti ottenuti e scongiurare il rischio di perdita di risorse.



