Alla Confcommercio di Caltanissetta sarà costituita l'associazione dei B&B "dei castelli Nisseni"

Dopo mesi di duro lavoro sarà predisposto un progetto di tutela della categoria e di sviluppo turistico che coinvolgerà tutta la provincia

Redazione

21 Gennaio 2020 10:10

Si svolgerà martedì 21 gennaio 2020 alle ore 16,00, presso la Confcommercio di Caltanissetta in via Messina 69, l’assemblea per la costituzione dell’associazione dei B&B “dei castelli Nisseni”. L’associazione, che aderisce alla Confcommercio di Caltanissetta, vedrà finalmente la sua costituzione- dichiara il Direttore della Confcommercio di Caltanissetta Alessio Matraxia- dopo mesi di duro lavoro con la predisposizione di un progetto di tutela della categoria e di sviluppo turistico che coinvolgerà tutta la provincia.“Voglio ringraziare- prosegue il Presidente della Confcommercio Gero Nicoletti - Alfonso Zagarella per la preziosa collaborazione nel coinvolgere un gruppo di colleghi per il raggiungimento dell’obiettivo.

Avere all’interno tutto il comparto di rappresentanza del settore turistico Federalberghi, B&B, ristorazione ed agenzie di viaggi mette a disposizione della Confcommercio importanti strumenti per la promozione e valorizzazione del territorio”.

Oggi verranno presentate le linee di azione dell’associazione oltre la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Si invitano le strutture ricettive a partecipare all’incontro.



