Alla Cittadella della Carità di Caltanissetta incontri con i medici: le allergie alimentari il tema del primo appuntamento

A moderare gli incontri il direttore medico della Cittadella della Carità Getano Brancato

Redazione

21 Gennaio 2020 09:35

Al via alla "Cittadella della Carità - Beato Giacomo Cusmano", in via Acquaviva a Caltanissetta il 3° corso educazionale alla salute "Conoscere per aiutare", voluto da padre Michele Quattrocchi. Il primo incontro è fissato per giorno 24 gennaio, alle 16, quando la dottoressa Giovanna Scarantino, specialista in Allergologia, affronterà il tema delle allergie alimentari. Il 6 febbraio l'Urologo Calogero Cordaro parlerà dell'ipertrofia prostatica, mentre il 27 febbraio la Ginecolaga Giusy Albanese affronterà il tema dei disturbi della menopausa. Tema dell'incontro del 12 marzo sarà la lombosciatalgia con un incontro curato dai neurochirurghi Rita Lipani e Luca Ruggeri. L'ultimo appuntamento è fissato per il 20 marzo con lo specialista in Medicina Interna Giovanni Fulco che parlerà dei disturbi circolatori degli arti. A moderare gli incontri il direttore medico della Cittadella della Carità Getano Brancato. Incontro settimanale di ginnastica dolce a cura di Nello Ambra.

