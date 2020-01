Sport 64

All included, intenso pomeriggio sportivo di basket di serie D tra l'Invicta di Caltanissetta ed il Cus Palermo

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto, al termine di una meravigliosa competizione sportiva partecipata da un pubblico delle grandi occasioni

Redazione

20 Gennaio 2020 10:20

di William Di NotoSi è vissuto oggi ieri pomeriggio 19 Gennaio alle ore 18:00, presso il Palacannizzaro di Caltanissetta, un momento di grande intensità sportiva e di grande entusiasmo per la partita di basket di serie D giocata fra l’A.S.D. INVICTA di Caltanissetta e l’A.S.D. CUS – Centro Universitario Sportivo di Palermo, che si è concluso al fulmicotone con il punteggio di 83 a 80 in favore della squadra nissena.

In campo per l’INVICTA, allenata dal coach Ignazio La Bua, erano presenti il Capitano Calogero Zarbo con i Giocatori Fabio Iacolino, Biagio Aracarisi, Filippo Amico, Giuseppe L. Mulè, Luigi Palascino, Marcello Pio Cammalleri, Armando A. Turturici, Calogero Drago, Alessandro Vultaggio, Andrea Sanicola e Francesco M. Lombardo.

Per la squadra del CUS di Palermo, allenato dal coach Federico Catania, erano presenti invece il Capitano Alessandro Inzerillo, Michele Tomasello, Dario Ajola, Leonardo Bonanno, Gabriele Di Mitri, Vittorio Moltrasio, Giovanni P. Muratore, Marco Loddo, Francesco Benfratello, Massimiliano Cerasola e Matteo Pirrera.

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto, al termine di una meravigliosa competizione sportiva partecipata da un pubblico delle grandi occasioni, è stata espressa dal Presidente dell’INVICTA, Concetto La Malfa, dall’Allenatore Ignazio La Bua e dall’Accompagnatore Salvatore Giordano.

All’iniziativa sportiva hanno partecipato anche le famiglie e gli allievi con disabilità che frequentano il Corso per “Collaboratore di cucina” nell’ambito del Progetto “All Included”, promosso dalla sede provinciale di Caltanissetta dell’Ente di Formazione Professionale CIRPE – Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica, finanziato dall’Assessorato della Famiglia a valere sull’Avviso 18-2017 della Regione Sicilia.

Con la supervisione del màitre e Docente del Corso, Giuseppe Pinzino, del Coordinatore del Corso, William Di Noto, e dell’Insegnante di sostegno, Giovanna Bonanno, i “ragazzi speciali” del CIRPE Emanuel Bruno, Calogero Castellana, Liviu Di Pietra, Michele Fama, Antonio La Porta, Giuseppe Mazzola, Giacomo Mocellin e Federica Nalbone, con la partecipazione “esterna” ed entusiasta di Daniele Bruccoleri, hanno preparato nei giorni scorsi ed hanno distribuito oggi pomeriggio un gradito rinfresco al pubblico presente al Palacanizzaro.

Grande soddisfazione per la riuscita del pomeriggio sportivo è stata espressa anche da Fabio Ruvolo (Presidente della Cooperativa ETNOS e referente di EQUOFOOD, primo sponsor della squadra INVICTA Caltanissetta di serie D), da Gaetano Calà (Direttore generale del CIRPE), da Thea Vinella (Coordinatrice didattica regionale del CIRPE) e da Angelo Morello (Tutor del CIRPE della sede provinciale di Caltanissetta).

La manifestazione si è svolta nel segno di una piena integrazione fra i Giocatori e le Dirigenze delle due squadre di basket con il pubblico presente, con i responsabili dell’arbitraggio, con i ragazzi speciali del CIRPE e di EQUOFOOD e con le loro famiglie sia durante la partita - nella quale gli atleti si sono confrontati con eccellente spirito sportivo - che nei momenti di attesa e di conclusione della splendida competizione atletica di oggi pomeriggio.



