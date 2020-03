Attualita 420

Alimenti senza glutine, commerciante di Caltanissetta li consegna a domicilio: basta una videochiamata

Michele Mendola ha messo a punto questo nuovo sistema per fare la spesa e per venire incontro ai celiaci

Redazione

18 Marzo 2020 21:54

Curiosa ed originale iniziativa quella di un commerciante nisseno di alimenti senza glutine. Michele Mendola, titolare del negozio “Celiachia Facile” di Caltanissetta, ha infatti messo a punto questo nuovo sistema per fare la spesa: il cliente sceglie i prodotti tramite una videochiamata per poi trovare i sacchetti già pronti per il ritiro o per la consegna a domicilio.Per la videochiamata è necessaria la prenotazione, si può telefonare al numero 0934 545844 o inviare un messaggio tramite la pagina facebook ufficiale del negozio.



