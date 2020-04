Politica 560

Alessandro Pagano (Lega): "Caltanissetta scelta per quarantena migranti? E' una follia"

Il deputato della Lega interviene in merito alla notizia secondo la quale 50 migranti dovrebbero essere portati a Caltanissetta per la quarantena

Redazione

16 Aprile 2020 19:06

“Apprendo dalla stampa che Caltanissetta sarebbe stata scelta dal governo di Conte e compagni come sede per accogliere i migranti sottoposti a misure di isolamento sanitario o di quarantena con sorveglianza attiva per contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. I migranti che arriveranno in città dovrebbero essere 50 e si aggiungerebbero agli altri già ospitati nel centro di Pian del Lago. Quindi, se ho capito bene, a Pian del Lago non li portano perché potrebbero contagiare gli ospiti del centro, ma li portano in strutture in centro città mettendo a rischio i nisseni. Stiamo scherzando? E chi ci assicura che queste persone resteranno chiuse in casa per il tempo necessario? Se la notizia fosse confermata il sindaco deve intervenire immediatamente bloccando questa follia che rischia di mettere a repentaglio la salute dei cittadini. Caltanissetta non può subire passivamente l’ennesima soverchieria da parte del governo nazionale. Mi domando: “a cosa è servito stare in casa sacrificando le nostre attività lavorative e rinunciando ai contatti con le persone a noi care se dopo il rischio del contagio viene “imposto” dall’alto? Sindaco e prefetto facciano ciascuno la loro parte, il primo vietando qualsiasi accoglienza e il secondo evidenziando al Governo la profonda incoerenza di questa decisione. La salute dei cittadini prima di tutto”. Così il vice presidente della Lega alla Camera, Alessandro Pagano.



