Alcune attività potrebbero ripartire il 27 aprile: ecco le ipotesi allo studio del Governo

Si tratta di aziende della moda, mobilifici, automotive e cantieri edili. Il 4 maggio, potrebbero riaprire, anche bar, ristoranti e parchi

Redazione

17 Aprile 2020 21:00

L'ipotesi di nuove riaperture già prima della fine di aprile si fa sempre più concreta. Sono quattro comparti produttivi di cui si starebbe valutando la ripartenza prima del 4 maggio, forse a partire dal 27 aprile: si tratta di aziende della moda, mobilifici, automotive, cantieri edili.A quanto si apprende, si starebbe studiando in queste ore il riavvio di queste attività, anche considerato che rientrerebbero tra quelle classificate dall'Inail come a basso rischio. Ma una valutazione sarebbe ancora in corso e sul tema dovrebbe esserci a breve, forse già nel weekend, un nuovo confronto con le parti sociali.

Il 4 maggio potrebbero riaprire, seppur con tutta una serie di limitazioni e divieti, anche bar, ristoranti e parchi. L'ipotesi sarebbe sul tavolo degli esperti che dovranno fornire al governo le linee guida per la riapertura del paese. Si tratta di una valutazione in corso, fermo restando che le scelte spetteranno al governo anche sulla base dei dati epidemiologici che si registreranno nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, l'indicazione sarebbe quella di dare un segnale di riapertura anche per questo settore. In che modo? Ripristinando alcune delle regole che erano già state approntate prima del lockdown e aggiungendone altre: dunque distanziamento dei tavoli, mantenimento del distanziamento sociale anche al bancone, protezioni individuali per i dipendenti e in particolare per i camerieri, utilizzo di spazi all'aperto.

Quanto ai parchi, anche in questo caso l'indicazione sarebbe quella di dare un segnale di ripartenza: verrebbe consentito di accedere alle aree verdi così come di svolgere attività motoria anche lontano da casa. Allo stesso tempo, però, verranno ribadite una serie di indicazioni di 'prudenza', vale a dire il mantenimento del distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e il divieto di assembramento.





