Alcamo. Bimbo muore in incidente, fratellino con danni irreversibili: lo schianto postato in diretta facebook

Nel video come sottofondo si sente il rombo del motore. In primo piano al buio c'è la faccia del guidatore della vettura che si riprende, poi lo schermo diventa nero

14 Luglio 2019 09:22

Un terribile incidente sull'autostrada A29, all'altezza di Alcamo, ha ucciso un ragazzino di 13 anni di Partinico mentre il suo fratellino di 9 è rimasto ferito in condizioni critiche e con danni cerebrali irreversibili.La Bmw guidata dal padre, Fabio Provenzano, fruttivendolo di 34 anni, è finita fuori dalla carreggiata. Uno schianto tremendo, ripreso dal cellulare e postato in diretta su Facebook. L'auto si è ribaltata, distruggendosi. Un impatto fatale per il piccolo Francesco che ha perso la vita. Sia il padre che l'altro figlio sono stati trasportati nell'ospedale di Villa Sofia a Palermo, il bimbo è ricoverato nel reparto di Neurorianimazione, le sue condizioni sono critiche: ha danni cerebrali irreversibili.

Nel video come sottofondo si sente il rombo del motore. In primo piano al buio c'è la faccia del guidatore della vettura che si riprende, poi lo schermo diventa nero. Sono intervenuti quattro equipaggi della polizia stradale, personale Anas, e i vigili del fuoco e del 118. Al termine dei rilievi tecnici la salma del tredicenne è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Alcamo. (Gds.it)



