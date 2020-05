Politica 440

Alberto Samonà assessore regionale ai Beni Culturali, la Lega Caltanissetta: "Siamo tutti contenti, avanti tutta"

"I nostri avversari - hanno detto l'onorevole Alessandro Pagano e il consigliere comunale Oscar Aiello - avranno pane per i loro denti, perché Samonà è inattaccabile da ogni punto di vista"

Redazione

18 Maggio 2020 10:04

“Il profilo professionale e culturale di Alberto Samonà è alto e nessuno lo può negare, proviene da una famiglia di illustri architetti che hanno fatto la storia della Facoltà di Architettura.Il partito tutto e la nostra società, specie della Sicilia occidentale, lo hanno riconosciuto autorevole, sempre disponibile ed affettuoso sia sul lato professionale, che culturale.

I nostri avversari avranno pane per i loro denti, perché Samonà è inattaccabile da ogni punto di vista, dialettico in primis.

Da parte della Lega della Provincia di Caltanissetta la piena felicità perché lo sentiamo uno dei nostri e la certezza che sarà un ottimo Assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana” – lo dichiarano l’On. Alessandro Pagano, Vice Capogruppo della Lega alla Camera, ed il Consigliere Oscar Aiello, Commissario della Lega in Provincia di Caltanissetta.



