Cronaca 256

Alberi spezzati e pali pericolanti: decine gli interventi in provincia di Caltanissetta

Nel capoluogo in via Luigi Rizzo un albero si è abbattuto sulla strada rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Redazione

23 Dicembre 2019 11:38

Alberi spezzati e pali pericolanti a causa dei venti di burrasca. Decine di chiamate sono arrivate al comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta nel fine settimana e ancora uomini e mezzi sono impegnati su diversi interventi in tutta la provincia. Nel capoluogo in via Luigi Rizzo un albero si è abbattuto sulla strada rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione mentre in via Due Fontane è stato necessario intervenire per mettere in sicurezza un palo della rete telefonica. Alberi su strada anche sulla SS190 in territorio di Riesi. Quattro infine gli interventi a Gela sempre per alberi su strada e pali pericolanti. A Mazzarino un palo si è abbattuto di fronte il cimitero. Intanto la protezione civile ha comunicato che i venti da burrasca a burrasca forte permarranno fino alla mezzanotte di lunedì.

