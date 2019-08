Sport 176

Albaverde volley, svolta nel settore giovanile: arriva a Caltanissetta il tecnico argentino Kantor

Concluso un accordo con Javier Kantor che già nelle passate stagioni aveva collaborato nelle vesti di supervisore esterno

Redazione

26 Agosto 2019 16:46

“Le ambizioni della squadra maggiore non devono penalizzare il settore giovanile.”Con queste parole il presidente dell’Albaverde Sergio Montagnino ha dato un obiettivo al nuovo progetto che riguarda il vivaio della società nissena.

Per la stagione che va ad iniziare la dirigenza dell’Albaverde, grazie ai buoni uffici del responsabile dell’area tecnica Fabrizio Montagnino, ha concluso un accordo a 360° con Javier Kantor che già nelle passate stagioni aveva collaborato nelle vesti di supervisore esterno.

Da settembre invece l’esperto e professionale tecnico argentino, che vanta un curriculum prestigioso anche a livello giovanile, allenerà i centri di avviamento allo sport della pallavolo dove sarà affiancato dalla brasiliana Paulinha Carvalho che abbinerà alla sua attività di giocatrice della formazione di serie C quella di istruttrice del mini volley, esperienza già maturata quando per un certo periodo alcuni anni fa si è trasferita negli Stati Uniti.

Il tecnico Javier Kantor per conto dell’Albaverde sarà anche l’animatore di una serie di progetti che la società nissena ha proposto ad alcune scuole primarie del capoluogo, e inoltre sarà il responsabile delle formazioni under 14 (composta da tante ragazzine provenienti dal mini volley) e under 16 (dove sarà affiancato almeno nella parte iniziale da Alessandra Erba) con un gruppo che vede in Alessia Anzalone e Gabriella MIlazzo gli elementi più rappresentativi e con una già buona esperienza nella trascorsa serie D.

La squadra under 18 resterà invece sotto la guida di Fabrizio Montagnino, che ha già ben lavorato la scorsa stagione, e che affiancherà come secondo Nanni Di Mario in serie C.

“Per come discusso con la società – ha dichiarato Kantor - conto di riorganizzare il settore giovanile in maniera radicale come approccio e durata degli allenamenti. Spero di avere più spazio temporale per dedicare maggiore attenzione al vivaio dell’Albaverde dove già negli anni passati è stato fatto un buon lavoro. E per fare questo serve una stabile disponibilità delle palestre dove allenarsi.”



“Le ambizioni della squadra maggiore non devono penalizzare il settore giovanile.”Con queste parole il presidente dell’Albaverde Sergio Montagnino ha dato un obiettivo al nuovo progetto che riguarda il vivaio della società nissena.

Per la stagione che va ad iniziare la dirigenza dell’Albaverde, grazie ai buoni uffici del responsabile dell’area tecnica Fabrizio Montagnino, ha concluso un accordo a 360° con Javier Kantor che già nelle passate stagioni aveva collaborato nelle vesti di supervisore esterno.

Da settembre invece l’esperto e professionale tecnico argentino, che vanta un curriculum prestigioso anche a livello giovanile, allenerà i centri di avviamento allo sport della pallavolo dove sarà affiancato dalla brasiliana Paulinha Carvalho che abbinerà alla sua attività di giocatrice della formazione di serie C quella di istruttrice del mini volley, esperienza già maturata quando per un certo periodo alcuni anni fa si è trasferita negli Stati Uniti.

Il tecnico Javier Kantor per conto dell’Albaverde sarà anche l’animatore di una serie di progetti che la società nissena ha proposto ad alcune scuole primarie del capoluogo, e inoltre sarà il responsabile delle formazioni under 14 (composta da tante ragazzine provenienti dal mini volley) e under 16 (dove sarà affiancato almeno nella parte iniziale da Alessandra Erba) con un gruppo che vede in Alessia Anzalone e Gabriella MIlazzo gli elementi più rappresentativi e con una già buona esperienza nella trascorsa serie D.

La squadra under 18 resterà invece sotto la guida di Fabrizio Montagnino, che ha già ben lavorato la scorsa stagione, e che affiancherà come secondo Nanni Di Mario in serie C.

“Per come discusso con la società – ha dichiarato Kantor - conto di riorganizzare il settore giovanile in maniera radicale come approccio e durata degli allenamenti. Spero di avere più spazio temporale per dedicare maggiore attenzione al vivaio dell’Albaverde dove già negli anni passati è stato fatto un buon lavoro. E per fare questo serve una stabile disponibilità delle palestre dove allenarsi.”



News Successiva L'Albaverde in vista del campionato in serie C si rafforza, arriva a Caltanissetta Diana Ferrarolo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews