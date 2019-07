Sport 178

Albaverde Volley, la gelese Lorena Tilaro ritorna a Caltanissetta: indosserà la maglia della formazione nissena

Nell’ambito della programmata attività di rafforzamento della rosa di prima squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di

Redazione

22 Luglio 2019 12:00

Nell’ambito della programmata attività di rafforzamento della rosa di prima squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di serie C, registriamo in casa Albaverde un gradito ritorno.Indosserà nuovamente la maglia della formazione nissena il forte libero Lorena Tilaro una classe 1989 che ha avuto in passato anche esperienze in serie B.

L’atleta gelese ha giocato nell’Albaverde nelle stagioni 2011/2012 e 2012/2013: la prima in serie D (con sole 7 gare disputate) e la seconda in serie C dove ha totalizzato 23 presenze tra campionato e coppa Sicilia.

“A parte che con la società e le atlete tra cui capitan Alessandra Erba ho sempre mantenuto buoni rapporti – ha dichiarato Lorena Tilaro – ritorno a Caltanissetta volentieri condividendo i programmi ambiziosi della società che fanno il paio con quelli di Giuseppe Panebianco che è gelese come me”

“A Lorena siamo legati da vincoli di amicizia – ha dichiarato il responsabile dell’area tecnica Fabrizio Montagnino – ma, a prescindere, riteniamo sia il profilo giusto per fare il primo libero della squadra in un campionato pieno di insidie come la serie C dove una costante copertura difensiva è fondamentale. In rosa abbiamo dei buoni liberi (alcune atlete sono giovanissime) su cui contiamo per il futuro e a cui la Tilaro siamo sicuri saprà trasmettere il giusto contributo di esperienza per una loro crescita che potrà esprimersi al massimo nei campionati di categoria.”

Definito il rapporto con la Tilaro la società nissena è in contatto con un posto ‘3’ e alcune schiacciatrici di banda tra cui scegliere i tre/quattro rinforzi che dovrebbero completare la rosa di prima squadra.

Intanto la Fipav Sicilia ha comunicato le date di inizio e fine dei campionati regionali: in attesa di ufficializzare le squadre iscritte e la composizione dei giorni si ha la certezza che il campionato di serie C femminile avrà inizio il 2/3 novembre 2019 per concludersi (la stagione regolare) 25/26 aprile 2020.

(Nella foto a sinistra al centro tra Alessandra Erba e Angela Mosca)



Nell’ambito della programmata attività di rafforzamento della rosa di prima squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di serie C, registriamo in casa Albaverde un gradito ritorno.Indosserà nuovamente la maglia della formazione nissena il forte libero Lorena Tilaro una classe 1989 che ha avuto in passato anche esperienze in serie B.

L’atleta gelese ha giocato nell’Albaverde nelle stagioni 2011/2012 e 2012/2013: la prima in serie D (con sole 7 gare disputate) e la seconda in serie C dove ha totalizzato 23 presenze tra campionato e coppa Sicilia.

“A parte che con la società e le atlete tra cui capitan Alessandra Erba ho sempre mantenuto buoni rapporti – ha dichiarato Lorena Tilaro – ritorno a Caltanissetta volentieri condividendo i programmi ambiziosi della società che fanno il paio con quelli di Giuseppe Panebianco che è gelese come me”

“A Lorena siamo legati da vincoli di amicizia – ha dichiarato il responsabile dell’area tecnica Fabrizio Montagnino – ma, a prescindere, riteniamo sia il profilo giusto per fare il primo libero della squadra in un campionato pieno di insidie come la serie C dove una costante copertura difensiva è fondamentale. In rosa abbiamo dei buoni liberi (alcune atlete sono giovanissime) su cui contiamo per il futuro e a cui la Tilaro siamo sicuri saprà trasmettere il giusto contributo di esperienza per una loro crescita che potrà esprimersi al massimo nei campionati di categoria.”

Definito il rapporto con la Tilaro la società nissena è in contatto con un posto ‘3’ e alcune schiacciatrici di banda tra cui scegliere i tre/quattro rinforzi che dovrebbero completare la rosa di prima squadra.

Intanto la Fipav Sicilia ha comunicato le date di inizio e fine dei campionati regionali: in attesa di ufficializzare le squadre iscritte e la composizione dei giorni si ha la certezza che il campionato di serie C femminile avrà inizio il 2/3 novembre 2019 per concludersi (la stagione regolare) 25/26 aprile 2020.

(Nella foto a sinistra al centro tra Alessandra Erba e Angela Mosca)



News Successiva La Pro Nissa parla sempre più brasiliano: arriva dal Futsal Bisceglie il verdeoro Ramon Tubau

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews