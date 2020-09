Sport 283

Albaverde Volley, a Caltanissetta arrivano due nuovi tecnici: Luciano Zappalà e Fabio Tollini

L’Albaverde ha definito il proprio staff tecnico con l’inserimento di due allenatori di sicuro affidamento ed esperienza

19 Settembre 2020 11:35

Arrivano due nuovi tecnici all'Albaverde. Al confermato Nanni Di Mario, che si occupa per il secondo anno consecutivo della prima squadra di serie B2), e a Fabrizio Montagnino suo vice (e prossimo al conseguimento della qualifica di allenatore di primo grado) a cui resta affidata la gestione della formazione under 19, saranno affiancati Luciano Zappalà, che si sta occupando della preparazione atletica, e Fabio Tollini a cui è stata affidata la responsabilità delle formazioni under 17 e 15.Luciano Zappalà, catanese, è un tecnico di comprovata esperienza avendo allenato in vari campionati regionali e provinciali. E’ stato preparatore fisico di squadre che hanno militato nei campionati di B e ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore per varie squadre di serie B maschili con qualche esperienza anche con la B2 femminile. Riveste anche il ruolo di formatore nei ruoli FIPAV.

Fabio Tollini costituisce un gradito ritorno avendo allenato l’Albaverde nelle stagioni 2011-2013 in serie C e D quando venne realizzata la collaborazione con la Kanguro che portò alla conquista di tre primi posti in ambito provinciale (due nel campionato under 18 e uno in quello under 16).

L’Albaverde ha preso inoltre atto con rammarico della decisione di Javier Kantor di trasferirsi nel Nord Italia. Al tecnico argentino va un sincero ringraziamento da parte di tutta la dirigenza per la professionale e tecnicamente valida collaborazione che ha portato ad una tangibile crescita sportiva di tutto il settore giovanile.

Intanto la prima squadra ha completato la seconda settimana di preparazione con intense sedute atletiche e un primo approccio con la palla.

“Fatte le opportune verifiche ho chiesto alle ragazze – ha dichiarato il neo preparatore Luciano Zappalà – una rigorosa attenzione all’alimentazione. Il lungo periodo di fermo accoppiato alle vacanze estive hanno portato ad una minore attenzione e ritornare ad un regime alimentare più severo aiuterà a ritrovare il peso forma e la migliore tenuta fisica più velocemente”.

“Sono soddisfatto di queste prime due settimane di lavoro – fa da contro canto Nanni Di Mario – vedo molto entusiasmo e altrettanta concentrazione. La squadra ha voglia di ben lavorare e questo aiuta tantissimo a sopportare i carichi di lavoro che dopo sei mesi di fermo sembrano più pesanti.”



