Albaverde, arriva a Caltanissetta un rinforzo brasiliano: si tratta della schiacciatrice Paulinha Carvalho

La 26enne è il secondo rinforzo che la dirigenza nissena ha messo a disposizione del neo allenatore Nanni Di Mario

Redazione

02 Agosto 2019 17:14

Si parlerà anche portoghese in casa Albaverde nella prossima stagione: Paulinha Carvalho, 26-enne schiacciatrice di São José dos Campos, cittadina del comprensorio di São Paulo in Brasile è il secondo rinforzo che la dirigenza nissena ha messo a disposizione del neo allenatore Nanni Di Mario.Un trascorso anche in Italia sei anni fa quando militò a Palmi in serie C mentre nella scorsa stagione ha vestito la maglia del CSM 2007 Focsani, cittadina di 74.000 abitanti capoluogo del distretto di Vrancea a 185 km. dalla capitale Bucarest, formazione che milita nella seconda divisione rumena.

La Carvalho è un posto 4 con spiccate doti difensive e una buona presenza sotto rete dove predilige il gioco veloce.

La brasiliana è la seconda straniera che militerà nelle fila dell’Albaverde (la prima è stata l’argentima Susana Gorostiague che nella stagione 2007-2008 giocò con la squadra nissena rivestendo il doppio ruolo di allenatrice-giocatrice, disputando 9 partite e mettendo a segno 110 punti – n.d.r.),

“Sono contenta di tornare in Italia e di fare parte dell’Albaverde – sono le prime dichiarazioni inviate tramite whatsApp dalla Carvalho - sono entusiasta di iniziare insieme alla mie nuove compagne di squadra questa avventura sperando di fare un grande campionato.”

“Spero di poter dare il mio contributo – ha continuato la schiacciatrice brasiliana - e di poter ripagare la fiducia messa in me considerato che faccio parte di un progetto serio ed ambizioso.”

“Sono felice – ha concluso – e ringrazio per l’opportunità che mi viene data. Andiamo Albaverde!”

Comincia così a prendere corpo la formazione nissena che nella prossima stagione disputerà il campionato di serie C ritornando nella massima serie regionale dopo un’assenza di quattro anni.

Tutte le atlete che hanno disputato lo scorso campionato di serie D sono state riconfermate con l’apporto del libero Lorena Tilaro e ora della schiacciatrice Paulinha Carvalho a cui a breve si dovrebbe aggiungere un forte centrale che affiancherà nel ruolo capitan Alessandra Erba.



