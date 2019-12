Eventi 320

Alan David Scifo presenta il suo libro "Sud del Sud" al consorzio universitario di Caltanissetta

A conversare con l’autore saranno Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia e il giornalista Giuseppe Taibi

Redazione

17 Dicembre 2019 10:49

Sarà presentato venerdì 20 dicembre, alle ore 18, al consorzio universitario di Caltanissetta, il libro Sud del Sud, di Alan David Scifo. Il testo raccoglie diverse inchieste giornalistiche che trattano dell’abbandono delle miniere e del loro futuro negato, del problema dell’inquinamento dovuto all’amianto fino all’emigrazione e allo svuotamento dei paesi. A conversare con l’autore saranno Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia e il giornalista Giuseppe Taibi. Alla presentazione parteciperà anche il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. Il libro, pubblicato lo scorso marzo, ha venduto già più di mille copie e vanta oltre 50 presentazioni in tutta Italia e in Belgio. Il giornalista Alan David Scifo racconterà le proprie esperienze, dopo aver svolto diverse inchieste anche sul territorio nisseno, occupandosi delle miniere di Serradifalco, dell’inquinamento e dei tumori dell’area del Vallone, fino all’inquinamento dovuto all’amianto. Dall’altro lato ha mostrato invece il lato positivo dei territori della provincia di Caltanissetta, che ancora hanno tanto da raccontare, come Mussomeli, presa d’assalto dagli stranieri che comprano casa nella zona, nella speranza che la provincia sempre nelle ultime posizioni delle classifiche sulla qualità della vita possa rinascere.

