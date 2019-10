Eventi 167

Al via la nuova stagione teatrale del Teatro Eschilo di Gela. Sul palco attori di fama nazionale

Il primo appuntamento è in programma per il 17 novembre. Sul palco Tuccio Musumeco con "Gli industriali del ficodindia"

11 Ottobre 2019

È stata presentata stamattina al teatro “Eschilo” la nuova stagione teatrale 2019|2020: undici appuntamenti che dal 17 novembre al 3 maggio vedranno calcare sul palcoscenico nomi di alto spessore nel panorama artistico nazionale.

La nuova stagione teatrale - incentrata su tradizione ed innovazione - è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa dal direttore del teatro Franco Longo e dal sindaco Lucio Greco il quale, nel sottolineare l’importanza del teatro - come veicolo di aggregazione e di cultura - ha invitato in particolare i giovani ad accostarsi ad esso come occasione di crescita.

Contestualmente il primo cittadino, particolarmente sensibile verso le fasce più deboli, ha lanciato la proposta di promuovere una serata in favore dei più disagiati da tenersi in concomitanza con le festività natalizie. Proposta raccolta con favore dal direttore Franco Longo che ha anche sottolineato la volontà di organizzare spettacoli teatrali rivolti ai più piccini, garantendo l’ingresso a teatro gratuitamente ai bambini appartenenti alle fasce più disagiate economicamente “perché il teatro - ha detto Longo - deve essere la casa di tutti ed è a disposizione della città che vi troverà sempre le porte aperte”.Sul palcoscenico del teatro Eschilo ci saranno Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Flavio Insinna, Fiordaliso, Sandra Milo e molti altri attori di fama nazionale.



